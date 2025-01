Raid alla sede “Compass” di corso Campano a Giugliano. Un gruppo di malviventi questa notte si è introdotto all’interno della filiale della nota società di finanziamento e ha provato ad accedere alla cassaforte interna. Ad anticipare la notizia è il Meridiano News.

Giugliano, raid alla sede Compass di corso Campano: banditi in azione nella notte

Le circostanze del tentato furto non sono chiare. I balordi hanno sfondato le vetrine dell’istituto di credito e si sono introdotti negli uffici con l’obiettivo di portare via le somme in contanti depositate dai clienti per saldare le proprie posizioni di debito. I criminali, però, sarebbero però andati via a mani vuote.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, la cui caserma dista poche centinaia di metri. I militari stanno ricostruendo l’episodio con l’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza. I titolari dell’attività sono già a lavoro per riparare gli ingenti danni provocati dal raid.

Esasperati i commercianti e i negozianti della zona, che da tempo reclamano una maggiore presenza delle forze dell’ordine e più controlli per arginare l’ondata di microcriminalità nell’hinterland.