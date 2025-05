Serata da dimenticare per una coppia di professionisti residenti in via Terracina, nella zona dell’ospedale San Paolo a Fuorigrotta. Intorno alle 21:30 di ieri, mentre si trovavano in casa con la loro bambina, i due hanno vissuto attimi di grande paura. A riportare la notizia è Il Mattino.

Napoli, si ritrovano i ladri in casa: coppia con bambina mette in fuga 4 malviventi

All’improvviso, si sono accorti della presenza di intrusi nell’abitazione. Secondo quanto raccontato successivamente alla Polizia di Stato, si trattava di quattro individui con il volto coperto da passamontagna. Appena li ha visti, la donna ha iniziato a gridare, mentre il marito è scattato in piedi dal divano dove si trovava con lei.

I malintenzionati, probabilmente convinti che la casa fosse vuota, erano entrati forzando con un piede di porco i pesanti infissi di protezione delle finestre situate al piano rialzato. Sorpresi dalla presenza dei proprietari, si sono dati alla fuga, raggiungendo rapidamente l’auto parcheggiata in strada e dileguandosi. La reazione inaspettata dei ladri – che a quanto pare erano anche armati – ha evitato che la situazione degenerasse in un sequestro o in una violenza diretta. Tuttavia, resta il mistero: perché arrivare così attrezzati per poi scappare alla prima difficoltà? Forse solo l’identificazione degli autori del tentato furto potrà chiarire i dubbi.

Intanto, gli investigatori hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza di un garage situato proprio davanti all’ingresso del condominio “Pasadena”, dove vive la famiglia. Nel complesso residenziale si trovano anche un hotel e un’autorimessa, e si ipotizza che altre videocamere possano aver ripreso elementi utili per le indagini.