Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Un 57enne è precipitato da una scala a Volla, in via Lufrano. Attualmente è ricoverato in codice rosso.

Volla, incidente sul lavoro: 57enne precipita da una scala durante i lavori: è grave

A intervenire questa mattina sul posto sono stati i carabinieri della locale Stazione. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento il responsabile di un’azienda di impianti elettrici sarebbe caduto da una scala mentre stava effettuando lavori di manutenzione.

La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in codice rosso nell’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è attualmente ricoverata in condizioni critiche e in prognosi riservata.