Terremoto politico a Volla, il sindaco Giuliano Di Costanzo ha rassegnato le dimissioni nell’ambito della maxi-inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli su corruzione e appalti in Campania. L’indagine ha coinvolto anche Tommaso Casillo, presidente di Soresa, finito in carcere, e Giuseppe Russo, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud. L’ex primo cittadino è indagato per corruzione propria.

Secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe favorito la società Langella Mario Srl, che gestisce il servizio di igiene urbana a Volla, esercitando pressioni sugli uffici comunali per accelerare il pagamento delle fatture. In cambio, avrebbe ricevuto somme di denaro e favorito alcune assunzioni. La decisione di lasciare la guida del Comune arriva alla vigilia dell’interrogatorio preventivo davanti al gip, fissato per giovedì 19 novembre. Il Partito Democratico aveva già sospeso cautelativamente il sindaco. Di Costanzo ha comunicato le dimissioni attraverso i social, ribadendo la propria fiducia nella magistratura e la volontà di chiarire la propria posizione.

Le dimissioni diventeranno efficaci e irrevocabili trascorsi venti giorni dalla presentazione al Consiglio comunale. Per Volla si apre così una fase di incertezza amministrativa, con la prospettiva della nomina di un commissario prefettizio e di nuove elezioni. Le parole del sindaco, nel comunicare la decisione, Di Costanzo ha spiegato di aver ritenuto necessario fare un passo indietro «alla luce delle recenti vicende giudiziarie che mi vedono coinvolto».

L’ex sindaco ha inoltre ribadito la propria «piena e totale fiducia nell’operato della Magistratura», assicurando che avrà modo di chiarire la propria posizione nelle sedi opportune. «Lascio questo ruolo con la coscienza serena di aver agito nell’esclusivo interesse della nostra città», ha aggiunto, manifestando anche la volontà di non ritirare le dimissioni nei venti giorni previsti dalla legge.