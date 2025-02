Accendono una sigaretta su auto alimentata a Gpl e saltano in aria: sono ricoverati in gravi condizioni un 45enne e una 35enne di Volla, vittime di un incidente mentre viaggiavano a bordo della propria auto.

Volla, accendono sigaretta mentre l’auto ha perdita di Gpl e saltano in aria: gravi al Cardarelli

I Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Filichito all’altezza del civico 248. Poco prima una Fiat 600 alimentata a Gpl con all’interno due persone aveva preso fuoco. Dai primi accertamenti pare che il rogo sia di natura accidentale.

Le fiamme sarebbero divampate perché poco prima i passeggeri hanno acceso una sigaretta e – essendovi una perdita di gas Gpl – si era innescato l’incendio. I due passeggeri, un 45enne e una 35enne, sono stati trasferiti negli ospedali Cardarelli e Ospedale del Mare. Sono in gravi condizioni per le ustioni riportate ma non sono in pericolo di vita.