Il “Debate Day Primaria” sbarca a Giugliano: i giovanissimi si sfidano a colpi di eloquenza e pensiero critico

GIUGLIANO (NA) – Il prossimo 14 maggio 2026, l’Istituto “Fratelli Maristi” di Giugliano in Campania ospiterà una mattinata interamente dedicata alla sana dialettica e al confronto: il “Debate Day Primaria“. Un appuntamento di grande rilievo, che segna la prima edizione di questo format in Italia, portando nel nostro Paese un’iniziativa innovativa dedicata agli alunni della scuola primaria.

L’evento, che gode del prestigioso patrocinio del Comune di Napoli, vedrà protagonisti gli studenti delle scuole primarie del territorio regionale in una coinvolgente sfida di argomentazione, ascolto attivo e pensiero critico.

La giornata, moderata dalla Dott.ssa Luisa Di Caro, inizierà alle ore 9:00 con la registrazione delle squadre partecipanti provenienti da diverse province campane, tra cui Napoli, Salerno, Caserta e comuni limitrofi come Somma Vesuviana, Afragola e Trentola Ducenta.

Il programma e le istituzioni

L’apertura dei lavori, prevista per le 9:30 in Aula Magna, sarà affidata alla Direttrice Generale Prof.ssa Annamaria Di Costanzo. Seguiranno interventi di alto profilo istituzionale e formativo, tra cui:

• Prof.ssa Federica Nardelli, coordinatrice del settore primaria

• Dott.ssa Maura Striano, Assessora all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli

• Aurora Vanin, Direttrice SNDI (Società Nazionale Debate Italia)

• Prof. Daniele Bucci, formatore e giudice di Debate

• Prof.ssa Angela Di Bono e Prof.ssa Paola Graziano, rispettivamente Presidenti delle sezioni SNDI Abruzzo e Campania

La sfida

Alle 10:30, avrà inizio il dibattito vero e proprio. Le squadre si confronteranno nelle aule assegnate sotto la guida dei loro coach, affrontando temi capaci di stimolare la comunicazione efficace, la capacità di ascolto e la riflessione critica.

Al termine delle sessioni, i giudici forniranno una restituzione formativa agli studenti, valorizzando il percorso svolto e le competenze acquisite.

La mattinata si concluderà in Aula Magna con la consegna degli attestati di merito a tutte le scuole partecipanti da parte della Presidente SNDI Campania, Prof.ssa Paola Graziano.

________________________________________

DETTAGLI DELL’EVENTO

• Data: 14 Maggio 2026

• Orario: dalle 9:00 alle 13:00

• Luogo: Istituto Maristi, Via Fratelli Maristi, 2 – Giugliano (NA)

• Promosso da: Sezione Campania SNDI in collaborazione con I.P.S.E.O.A. Ippolito Cavalcanti