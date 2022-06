Si rincorrono le voci di una presunta love story tra Claudio Baglioni e Virgina Raffaele. Le indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore portano a pensare che tra il cantautore, 71 anni, e la comica romana sia sbocciato l’amore.

Virginia Raffaele, è amore con Claudio Baglioni? Spuntano gli indizi sulla love story

Di indizi ce ne sono, e anche tanti, lasciati disseminati sui social. Nelle scorse ore Virginia Raffaele ha condiviso un post sulla sua pagina Instagram. Nella foto l’attrice si mostra guancia a guancia con Claudio Baglioni e nella descrizione scrive: “Eccoci qui”, con tanto di cuoricino.

A suscitare la curiosità dei fan sono stati gli hashtag usati dalla Raffaele. In particolare quello che cita uno degli ultimi brani di Baglioni “Uno e due“, dove si parla di una conoscenza che ha stravolto e completato la sua vita. “Non so se ci sarai per sempre. Ma è da sempre che tu ci sei stata. Io non so spiegarmi ancora come, ma mi sei da subito piaciuta”, recita il brano dell’artista. Parole che, secondo alcuni rumors, sarebbero dedicate proprio a Virginia Raffaele.

Ad alimentare il gossip è stata l’opinionista televisiva Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato alcuni messaggi di fan del cantautore, che svelerebbero la relazione: “Lui è stato a un suo spettacolo in teatro, lei era al concerto di lui dietro le quinte e la manager di Claudio ha commentato: ‘Siete bellissimi”.

Nei messaggi si legge, inoltre, che la compagna di Baglioni non si sarebbe più vista al fianco dell’artista, mentre in passato sarebbe stata presente a tutti i suoi concerti. Al momento i diretti interessanti non hanno né confermato né smentite le voci sulla loro presunta relazione sentimentale.