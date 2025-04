Un pomeriggio di confronto e riflessione sulla violenza, quello andato in scena ieri all’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di Aversa, dove esperti si sono confrontati su un tema quanto mai attuale, alla presenza di genitori e studenti. Un’occasione per fornire strumenti concreti alle famiglie, per riconoscere i segnali di disagio e imparare a gestire dinamiche spesso sottovalutate.

Violenza, incontro alla “Pascoli” di Aversa con esperti, genitori e la madre di Santo Romano

Ad arricchire il dibattito, le voci di chi ogni giorno è in prima linea: il tenente colonnello Ivano Bigica, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Aversa, il presidente provinciale Unicef Napoli, dott. Tommaso Montini, la psicologa e psicoterapeuta, dott.ssa Alessia Cesario, il presidente del Lions Club Aversa, Gianluca Golia, e la dirigente scolastica Mena Simonelli. Momento toccante, la testimonianza di Mena De Mare, madre di Santo Romano, il 19enne ucciso lo scorso novembre a San Sebastiano al Vesuvio per una scarpa sporcata.

