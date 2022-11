Incidente questa mattina a Giugliano all’altezza della rotonda della metropolitana, in via Signorelli. Il bilancio è di due feriti, di cui uno trasportato in ospedale. Traffico in tilt e intervento immediato della Polizia Municipale.

Violento incidente a Giugliano, scontro tra auto: una si ribalta. Due feriti

La dinamica è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo impattando contro una Fiat Idea. A seguito dello scontro, la prima vettura si è ribaltata. I primi a prestare soccorso sono stati gli automobilisti di passaggio; successivamente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato uno dei due conducenti coinvolti in ospedale in codice giallo. L’altro ha riportato lievi ferite.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti poi gli uomini della Polizia Municipale di Giugliano. Il traffico su via Signorelli risulta rallentatato su entrambe le corsie. I caschi bianchi stanno effettuando i rilievi del caso. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori un colpo di sonno, che avrebbe indotto l’uomo a perdere il controllo della Fiat Punto. Accertamenti in corso. L’episodio di oggi riaccende i riflettori sul tema della sicurezza stradale, tra l’altro in uno dei punti nevralgici del traffico cittadino, soprattutto dopo la chiusura temporanea di un tratto di via Colonne.