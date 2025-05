Paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 maggio, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Nord, dove una Toyota Yaris con quattro persone a bordo è uscita fuori strada ribaltandosi oltre il guardrail, all’altezza dello svincolo di Eboli. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14:00.

Incidente sull’A2 a Eboli, scontro tra auto: una si ribalta

Lo scontro è avvenuto tra una Ford Kuga e una Toyota Yaris. A bordo della Yaris erano presenti 4 persone provenienti dalla provincia di Napoli e ad avere la peggio è stato un 91enne per il quale si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 per condurlo in ospedale. Illeso, invece, il conducente dell’altra vettura, un uomo di 52 anni.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, che hanno lavorato per estrarre in sicurezza gli occupanti del veicolo, affidandoli poi alle cure del personale sanitario del 118. Le operazioni di soccorso hanno causato rallentamenti temporanei al traffico in quel tratto di autostrada. La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle forze dell’ordine.