Nel pomeriggio del 30 settembre la Polizia di Stato, grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile di Rieti e il Commissariato di P.S. “Vasto Arenaccia” di Napoli, ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un giovane marocchino di 22 anni, accusato di violenza sessuale aggravata.

Violentata e picchiata in un bosco dal suo pusher di fiducia a Rieti, preso a Napoli 22enne marocchino

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lo straniero, sbarcato a Lampedusa nel 2022 e richiedente protezione internazionale, avrebbe aggredito una donna di 30 anni nei boschi della periferia di Rieti lo scorso aprile, dopo averla minacciata e percossa con calci, pugni e colpi inferti con l’impugnatura di un machete. La violenza, aggravata dall’uso di armi o oggetti atti ad offendere, è avvenuta mentre la donna si era recata nella zona per acquistare sostanze stupefacenti dal giovane, suo fornitore abituale.

La vittima, che riportò lesioni curate in Pronto Soccorso, ha riconosciuto il suo aggressore tramite un riconoscimento fotografico effettuato negli uffici della Squadra Mobile. L’uomo era già stato denunciato per violenza sessuale aggravata, lesioni aggravate, porto di armi, intralcio alla giustizia e cessione di stupefacenti.

A tradire il giovane è stato un alert del sistema “Alloggiati Web”, che ha permesso alle Volanti napoletane di rintracciarlo in un hotel della zona. Il 22enne è stato associato alla Casa Circondariale di Secondigliano, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata del 6 ottobre 2025, il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha convalidato il fermo, confermando la misura della custodia cautelare in carcere.