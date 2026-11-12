Vincenzo Fusco trovato morto nel cantiere di una scuola: aveva 40 anni, abitava a Scampia

Tragedia a Pago Veiano, in provincia di Benevento, dove Vincenzo Fusco, operaio di 40 anni originario di Portico di Caserta e residente a Scampia, è stato trovato senza vita all’interno del cantiere di una scuola. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di mercoledì 11 novembre. Sulle circostanze della morte sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Vincenzo Fusco trovato morto nel cantiere: la scoperta dei colleghi

L’uomo lavorava per un’impresa impegnata nella ristrutturazione di un istituto comprensivo a Pago Veiano. Secondo le prime ricostruzioni, a far scattare l’allarme è stata la sua assenza al consueto appuntamento mattutino con i colleghi. Non vedendolo arrivare, gli altri operai hanno iniziato a cercarlo. La drammatica scoperta è avvenuta all’interno di un prefabbricato utilizzato dall’impresa come deposito e ufficio. Immediatamente è stata richiesta l’assistenza dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per il quarantenne non c’era ormai più nulla da fare.

Indagini dei carabinieri sulle cause della morte

I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. Il prefabbricato nel quale è stato rinvenuto il corpo è stato posto sotto sequestro per consentire le verifiche investigative. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tra le ipotesi esaminate dagli investigatori figura quella di un gesto volontario, ma le circostanze della morte non risultano ancora chiarite ufficialmente. Non emergono, al momento, elementi sufficienti per classificare la vicenda come un incidente sul lavoro.

Dolore tra Portico di Caserta e Scampia: aperta inchiesta

Vincenzo Fusco era originario di Portico di Caserta, ma viveva nel quartiere napoletano di Scampia. Lavorava nel settore edile e faceva parte della squadra impegnata negli interventi di ristrutturazione dell’edificio scolastico nel Sannio. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra le persone che lo conoscevano e i colleghi di lavoro. Restano ora da chiarire le circostanze della tragedia, su cui la Procura ha aperto un’inchiesta.