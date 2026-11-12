Sette condanne per l’omicidio del 15enne Emanuele Tufano, ucciso da un colpo di pistola durante uno scontro a fuoco tra bande rivali dei rioni Mercato e Sanità a Napoli il 24 ottobre 2024. In due dovranno scontare vent’anni di carcere, mentre altri cinque, diciotto anni ciascuno. A questo ha portato la sentenza emessa oggi dalla Corte d’Assise di Napoli.

Emanuele Tufano morì dopo scontro a fuoco: sette condannati per omicidio

Nello specifico sono stati condannati a vent’anni Cristian Scarallo e Mattia Buonafine, mentre a diciotto anni Giuseppe Auricchio, Vincenzo Zerobio, Francesco Esposito, Raffaele Criscuolo, Simone Gioffredo e Gennaro De Martino. Tutti gli imputati, oggi tra i 20 e i 21 anni, erano appena maggiorenni quando si verificò il conflitto armato.

L’accusa, il pm Celeste Carrano, aveva chiesto quattro ergastoli e tre condanne a trent’anni ciascuno. I giudici della Corte d’Assise hanno però escluso l’aggravante dei motivi futili e abietti, producendo uno sconto di pena per gli imputati.

Il 15enne fu colpito da fuoco amico durante la sparatoria

La sparatoria ebbe luogo tra il 23 e il 24 ottobre 2024, tra il Corso Umberto e le zone comprese tra Rione Sanità e Piazza Mercato. In quelle ore convulse, due bande rivali fecero fuoco l’una contro l’altra con delle pistole. Durante lo scontro armato, il 15enne Emanuele Tufano fu raggiunto da un proiettile amico alla schiena.

Diversi mesi dopo, precisamente i 15 marzo del 2025, fu vittima di un agguato Emanuele Durante, 20enne epurato dalla gang criminale della Sanità, perché ritenuto il capro espiatorio per la morte di Tufano. Secondo gli inquirenti, dunque, la morte del 20enne ne sarebbe stata una diretta conseguenza.

Una prima condanna nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio del 15enne era già arrivata lo scorso 4 maggio, quando Gennaro De Martino, fu punito con dodici anni di carcere con il rito abbreviato per tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalle modalità mafiose.