Villarrica, i campetti comunali di calcio abbandonati tra degrado e pericoli

Villaricca. Da fiore all’occhiello a scenario di abbandono e degrado. Queste ad oggi le condizioni dei campetti comunali a Villaricca. Rifiuti di vario genere (soprattutto bottiglie di plastica e residui di fast food), impianti, spalti e spogliatoi completamente vandalizzati. Terminato da anni il contratto con l’associazione che gestiva i campetti (due di calcetto ed uno di calcio a 11) la struttura a ridosso di Corso Italia è senza vigilanza ed in condizioni di pericolo. Sono stati creati dei varchi per accedere abusivamente ad ogni ora, e non solo per giocare. Tanti ragazzi entrano all’interno mettendo a rischio la proprio incolumità.

Il palazzetto dello sport ed i campi da tennis sono circondati da questa difficile situazione che l’amministrazione comunale non riesce a fronteggiare. I campi di calcio rientrano nella lista dei beni comunali da dismettere per rientrare dal dissesto finanziario dell’ente. Da più parti però arrivano appelli ad intervenire prima che qualcuno si faccia male. Dove per anni tanti ragazzi e ragazze hanno giocato a calcio, ora regna l’incuria, tra giovani che giocano in una struttura pericolosa, vandali, coppiette e sversamenti di rifiuti. Paradosso vuole che qui ci sia anche un punto adibito a deposito per la manutenzione del verde pubblico. Intanto i campetti di calcio sono diventati uno discarica ed un luogo fuori da ogni controllo.

VIDEO: