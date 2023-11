VILLARICCA. Con la proclamazione del sindaco Francesco Gaudieri, possono partire ufficialmente gli incontri per la composizione della giunta.

Al momento le consultazioni sono ancora in una fase embrionale e non ci sono stati incontri ufficiali. Ma ci sono già alcuni nomi che circolano tra i papabili assessori della giunta Gaudieri bis.

Villaricca, i papabili assessori

Il peso maggiore nell’esecutivo cittadino dovrebbe averlo la lista Casa, la più votata di questa tornata elettorale. A loro dovrebbero andare almeno due caselle. In pole potrebbero esserci Francesco Mastrantuono, che con Paolo di Marino è tra gli ispiratori della civica, per la carica di vicesindaco, e la prima dei non eletti, Giuseppina De Rosa.

Non si escludono due posti in giunta anche per i fautori della lista Gaudieri sindaco. Tra questi ci sarebbe Gianni Granata, principale sponsor dell’attuale primo cittadino. Anche qui per il secondo assessorato potrebbe essere utilizzato il criterio del primo non eletto.

Dalle liste Villaricca sul serio, Villaricca a testa alta e Trasparenza per Villaricca potrebbe venire fuori invece il presidente del consiglio. In queste tre civiche ci sono alcuni dei consiglieri più votati che potrebbero essere in lizza per lo scranno più alto dell’assise: Rosario Albano, Rocco Ciccarelli e Tobia Tirozzi. Ma le quotazioni al momento sono più a favore di Ciccarelli. Un rappresentante dovrebbe spettare anche a Fratelli per Villaricca, la civica di riferimento di Fratelli d’Italia. Ma probabilmente non sarà Massimo de Santis, altrimenti potrebbero alterarsi gli equilibri in consiglio. Non dovrebbe avere rappresentanza in giunta Unione democratici cristiani insieme, avendo eletto un solo esponente ed essendo sempre una lista di riferimento di Granata.

Uno dei nodi principali da sciogliere è relativo alle quote rosa. In consiglio sono appena 3 le donne elette e in giunta ne dovranno essere almeno altrettante.