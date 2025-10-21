Villaricca, un anno di “Idee e concretezza”: un anniversario di emozione, unione ed orgoglio

Un anno di sogni, sacrifici e sorrisi. Un anno di impegno, passione e concretezza. Così l’associazione “Idee e Concretezza – Un giovane per i giovani” ha celebrato il suo primo anniversario con un evento che ha toccato l’anima della comunità: due giornate intense, vissute con entusiasmo, condivisione e gratitudine. La festa si è svolta nella splendida Villa Comunale, concessa con il patrocinio morale e la disponibilità dell’Amministrazione Comunale, che l’associazione ringrazia sinceramente per la fiducia e la vicinanza dimostrate. Un luogo che, per due giorni, si è trasformato in un abbraccio collettivo di sorrisi, emozioni e sentimento di appartenenza.

Un evento che ha unito tutti. Tra i momenti più emozionanti, la presenza di Casper e dei Supereroi in Corsia, accompagnati dal Presidente Maffettone, che con la loro grande umanità hanno portato allegria, solidarietà e un messaggio profondo di speranza. La loro partecipazione ha trasformato l’evento in una festa non solo di comunità, ma di valori condivisi.

Collaborazioni che fanno la differenza.Il successo dell’anniversario è stato reso possibile grazie al prezioso supporto di tante realtà che hanno creduto in questo progetto. Un ringraziamento speciale va al Call Center di Villaricca – Prime Consulting S.r.l., messo a disposizione da Raffaele Silvestro, che continua a supportare con costanza e impegno ogni iniziativa dell’associazione. Un grazie sentito anche a Diego Morelli – Wedding Planner & Event Creator, che ha curato con straordinaria creatività l’allestimento in palloncini, trasformando gli spazi in scenari di festa. Un pensiero riconoscente a La Lanterna, per la cura e l’eleganza della mise en place e degli allestimenti, che hanno reso perfetti tutti i dettagli. Un ringraziamento particolare a Salvatore Ciccarelli Arredamenti, per la gentile concessione del parcheggio, gesto concreto di supporto e attenzione all’accoglienza dei partecipanti. Un grazie dolce e sincero anche alla Pasticceria Galdiero per la partecipazione e la collaborazione, che hanno aggiunto un tocco di bontà e tradizione alla festa, rendendola ancora più speciale.

Un sentito e profondo ringraziamento alla Misericordia di Napoli – Sanità per il costante supporto, la presenza e la disponibilità dimostrata, autentico simbolo di umanità, dedizione e collaborazione al servizio della comunità. Un particolare ringraziamento al Direttore Esposito Nuzzo Rosario per la competente guida, la professionalità e l’instancabile impegno a sostegno delle attività e dei valori dell’istituzione. Si esprime inoltre un sincero apprezzamento al Presidente Salvatore Mautone, dell’associazione Idee e Concretezza di Villaricca, volontario attivo della Misericordia di Napoli – Sanità, per la costante collaborazione e il contributo concreto a favore della collettività.

Un anno di crescita e orgoglio. In dodici mesi di attività, “Idee e Concretezza – Un giovane per i giovani” ha dimostrato che i sogni, quando sono accompagnati dall’impegno e dalla buona volontà, diventano realtà.

Ogni progetto, ogni evento, ogni incontro ha raccontato la stessa verità: quando si lavora insieme, con rispetto e dedizione, si può davvero fare la differenza.

Un grazie che viene dal cuore. Con voce carica di emozione, il Presidente Salvatore Mautone e il Vicepresidente Giulio De Rosa, a nome dell’intera associazione, hanno voluto ringraziare di cuore tutti voi per la partecipazione numerosa e calorosa all’evento, rendendolo un momento indimenticabile.

“La vostra presenza è stata la nostra più grande ricompensa. Ogni sorriso, ogni parola di affetto, ogni gesto di vicinanza ci ha dato forza. Questo primo anno è stato straordinario grazie a voi. Insieme abbiamo dimostrato che i giovani sanno fare, sanno unire e sanno costruire.”

Il cammino continua. Questo anniversario non è un punto d’arrivo, ma una nuova partenza.

L’associazione guarda al futuro con entusiasmo e determinazione, pronta a portare avanti progetti, sogni e impegno con la stessa energia e la stessa concretezza che l’hanno contraddistinta fin dal primo giorno.

L’associazione “Idee e Concretezza – Un giovane per i giovani” ringrazia con orgoglio il Presidente Salvatore Mautone e il Vicepresidente Giulio De Rosa, per la guida, la dedizione e la visione che hanno reso possibile tutto questo. Grazie a tutti coloro che hanno creduto, partecipato e condiviso questo sogno.

Perché quando si cammina insieme, il futuro diventa realtà. “Abbiamo acceso una luce. Ora, insieme, continueremo a farla brillare.”

Comunicato Stampa – Giulio De Rosa Vice Presidente Dell’Associazione Idee e Concretezza