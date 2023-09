Tre candidati sindaco, quattordici liste, oltre trecento aspiranti consiglieri: la competizione entra nel vivo per le elezioni del 22 e 23 ottobre a Villaricca. A correre per la carica di sindaco Francesco Gaudieri con sette liste, Nicola Campanile con cinque e Luigi Sarracino con due.

Villaricca, tra volti noti, cambi di casacca e rinunce: chi sono i candidati al consiglio

Nessuna sorpresa dell’ultimo minuto, se non quella di Sarracino a cui inizialmente veniva associata una sola lista a suo sostegno e invece corre con Villaricca popolare e Democrazia cristiana.

Gaudieri, già primo cittadino del Pd dal 2011 al 2016, è a capo di una coalizione di sole civiche. Non ci sono simboli di partito. Una scelta dettata presumibilmente dalla presenza nella compagine sia di esponenti di centrodestra che di alcuni di estrazione di centrosinistra. Le civiche a suo sostegno sono: Gaudieri sindaco, Casa, Trasparenza per Villaricca, Fratelli per Villaricca che sarebbe la civica di riferimento di Fratelli d’Italia, Villaricca a testa alta, Villaricca sul serio, Unione democratici cristiani insieme.

L’altro papabile sindaco, Nicola Campanile, già primo cittadino nel 1996, è a capo dell’alleanza giallo-rossa. Pd e Movimento 5 stelle hanno deciso, dopo lotte intestine tra i democrat, di correre insieme. Oltre ai due partiti ci sono le civiche Napoli Nord, Villaricca rinasce e Per. In queste settimane che hanno preceduto la presentazione delle liste, sul tavolo del centrosinistra c’è stato anche il nome di Mario Molino come candidato sindaco, che spiega il motivo della scelta: “E’ stato per il bene e l’amore che provo per la mia Villaricca e la figura di Campanile a garantire le condizioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato”.

Assenze e ritorni

Scorrendo i nomi delle liste, mancano alcuni dei volti noti della politica villaricchese come Gianni Granata e Francesco Mastrantuono che hanno deciso di non candidarsi.

“Bisognava dare un segnale di novità concreto” commenta Mastrantuono che ha contribuito a formare la lista Casa a sostegno di Gaudieri. Ma, tra qualche cambio di casacca e ritorno in campo, si ripresentano candidati al consiglio Tobia Tirozzi, Aniello Granata, Aniello Chianese, Francesco Maisto, Loredana Granata, Rocco Ciccarelli e Rosario Albano che hanno già ricoperto ruoli nelle passate amministrazioni.