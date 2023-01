Un terribile incidente si è verificato poco fa nei pressi del rotonda della Lidl in via Mugnano-Giugliano, a Villaricca. Un autobus per il trasporto passeggeri dell’Anm, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato contro gli alberi sulla rotonda tra Giugliano e Villaricca.

Villaricca, terribile scontro sul “doppio senso”: autobus vola sulla rotonda

L’impatto è stato violentissimo. Il bus ha letteralmente sradicato i tronchi, terminando la sua corsa contro uno di essi. Al momento non sono ancora note le condizioni di eventuali feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione di Villaricca per accertare la dinamica di quanto accaduto. Il tratto della circumvallazione esterna in cui è avvenuto l’incidente è stato parzialmente interdetto al traffico veicolare per la mezza in sicurezza e la rimozione dell’enorme mezzo.