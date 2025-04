Paura nel pomeriggio del 17 aprile intorno alle ore 16, quando un uomo ha tentato una rapina in un negozio gestito da cittadini cinesi, situato proprio accanto alla caserma dei carabinieri, a Villaricca.

Villaricca, tenta rapina al negozio cinese accanto alla caserma: arrestato 40enne

Il 40enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di sottrarre dallo store circa un centinaio di euro in prodotti per l’igiene personale, tra cui shampoo e altri articoli, nascosti in uno zaino.

Una volta scoperto, il malvivente ha reagito in modo violento: prima ha cercato di fuggire investendo i titolari con l’auto, poi ha brandito una mazza in ferro minacciando di colpirli alla testa.

Grazie all’intervento tempestivo dei militari dell’arma, guidati dal comandante della stazione locale Pietro Amati, l’uomo è stato arrestato poco dopo e trasferito al carcere di Poggioreale.