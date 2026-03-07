Mondragone, picchia la compagna incinta e la ferisce con un coltello: arrestato 40enne

Una lite degenerata in una brutale aggressione. Nella notte a Mondragone, i Carabinieri del Reparto Territoriale hanno arrestato un 40enne del posto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di evasione e lesioni personali aggravate dall’uso di armi ai danni della compagna.

L’intervento dei militari è scattato dopo una richiesta di aiuto al numero di emergenza 112. I carabinieri hanno raggiunto l’abitazione della donna, dove si era trasferita insieme alla figlia minore dopo precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito, la donna – incinta – ha raccontato ai militari che il compagno l’avrebbe raggiunta in casa e, al termine di una discussione legata alla decisione di portare avanti la gravidanza, l’avrebbe aggredita con calci e pugni.

La vittima ha inoltre mostrato ai carabinieri diverse ferite da arma da taglio, che – secondo la denuncia – sarebbero state provocate dallo stesso uomo con un coltello durante l’aggressione. La donna e la figlia sono state accompagnate in caserma per formalizzare la denuncia, mentre sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure alla vittima. Il coltello utilizzato è stato recuperato e posto sotto sequestro. Il 40enne è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.