Tentato furto di un’auto nella notte a Villaricca, in via Napoli. I malviventi hanno preso di mira una Fiat 500, forzando la portiera con l’obiettivo di rubarla. Tuttavia, qualcosa sembra essere andato storto costringendo i ladri ad abbandonare il veicolo e a fuggire prima di essere scoperti.

Villaricca, sventato furto di un’auto in via Napoli: ladri in fuga

Il proprietario, accortosi del tentativo di furto, ha trovato la vettura danneggiata e ha richiesto l’intervento di un carro attrezzi per il trasporto del mezzo che non riusciva a mettersi in moto. Proseguono, dunque, raid come questi nell’area Nord di Napoli, dove da tempo cittadini e commercianti chiedono maggiore sicurezza e controllo del territorio.