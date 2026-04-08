Marano, spari in via Belvedere: 43enne raggiunto da 4 colpi di pistola

Momenti di paura questa notte a Marano, dove i carabinieri sono intervenuti in via Castel Belvedere. Ignoti hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine per poi fuggire. L’uomo era in auto ed è stato colpito 4 volte (alle gambe e al gluteo).

La vittima – non in pericolo di vita – è stata trasferita nell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale Compagnia impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Al momento sono aperte tutte le piste, dall’agguato criminale alla vendetta privata.