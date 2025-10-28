Villaricca, sorpreso a bordo della sua Fiat Panda con una pistola carica: concessi i domiciliari

Concessi gli arresti domiciliari a Pasquale Ciccarelli, 24enne di Villaricca. Il giovane fu arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giugliano durante l’estate scorsa, dopo essere stato trovato a bordo della sua Fiat Panda con una pistola Beretta calibro 6,35 con il colpo in canna.

Durante la perquisizione del veicolo e del conducente, i militari hanno rinvenuto l’arma nascosta sotto la plancia del volante, completa di caricatore con sette colpi. La pistola, perfettamente funzionante, risultava rubata nel 2017. A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Napoli Nord ha condannato Ciccarelli a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Su richiesta dell’avvocato Luigi Poziello, al giovane sono stati concessi gli arresti domiciliari. Con l’applicazione della Legge Cartabia, la pena verrà scontata a 1 anno e 11 mesi ai domiciliari, a meno che l’imputato non presenti appello.