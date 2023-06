Un’altra bella iniziativa ha coinvolto Villaricca. Grazie a Salvatore Mautone della protezione civile di Villaricca e al Giornalista Diego Marino si è conclusa la prima stagione del calcetto gratuito al campetto Padre Antonio Serra.

Villaricca, si conclude la prima stagione del calcetto al campetto Padre Antonio Serra

Impegno costante nell’apertura della struttura da parte di Salvatore Mautone che ha permesso a tanti bambini, due volte a settimana di poter socializzare e soprattutto giocare gratuitamente all’interno di questo campetto in erba sintetica.

Ultima giornata, in collaborazione con il giornalista Diego Marino è stata organizzata una mini festa, con premiazione per i bambini tra lo stupore generale. Ringraziamo anche il Parroco Giuseppe Tufo per aver permesso tutto ciò. Ci vediamo a Settembre per ulteriori novità.