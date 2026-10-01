Villaricca, sequestro palestra. La FitActive: “Ci assumiamo responsabilità, regolarizzeremo nostra posizione”

“In merito alla temporanea chiusura della sede FitActive Villaricca di via Santa Rita, l’azienda precisa che il provvedimento è conseguente alla non corretta finalizzazione di una pratica amministrativa.

FitActive si assume pienamente la responsabilità dell’errore procedurale riscontrato e si è immediatamente attivata con gli uffici comunali competenti per completare quanto necessario e regolarizzare la propria posizione nel più breve tempo possibile. La società sta collaborando con le autorità e con il Comune affinché tutti gli adempimenti richiesti vengano correttamente perfezionati. Una volta concluso l’iter amministrativo, la sede potrà riprendere regolarmente la propria attività.

Banner Union2 Sito

FitActive desidera inoltre rassicurare gli iscritti, i collaboratori e il personale della struttura, confermando che l’azienda sta operando con la massima attenzione e tempestività per risolvere la situazione. Nel frattempo, tutti gli iscritti della sede di Villaricca potranno continuare ad allenarsi presso i club FitActive di Sant’Antimo e Napoli Birreria, usufruendo regolarmente di tutti i servizi previsti dalla formula All Inclusive: non verranno persi giorni di abbonamento. FitActive ringrazia tutti gli iscritti per la comprensione e la fiducia e conferma il proprio impegno affinché la piena operatività della sede di Villaricca possa essere ripristinata nel più breve tempo possibile”.

Comunicato stampa

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto