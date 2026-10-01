Villaricca, sequestro palestra. La FitActive: “Ci assumiamo responsabilità, regolarizzeremo nostra posizione”

“In merito alla temporanea chiusura della sede FitActive Villaricca di via Santa Rita, l’azienda precisa che il provvedimento è conseguente alla non corretta finalizzazione di una pratica amministrativa.

FitActive si assume pienamente la responsabilità dell’errore procedurale riscontrato e si è immediatamente attivata con gli uffici comunali competenti per completare quanto necessario e regolarizzare la propria posizione nel più breve tempo possibile. La società sta collaborando con le autorità e con il Comune affinché tutti gli adempimenti richiesti vengano correttamente perfezionati. Una volta concluso l’iter amministrativo, la sede potrà riprendere regolarmente la propria attività.

FitActive desidera inoltre rassicurare gli iscritti, i collaboratori e il personale della struttura, confermando che l’azienda sta operando con la massima attenzione e tempestività per risolvere la situazione. Nel frattempo, tutti gli iscritti della sede di Villaricca potranno continuare ad allenarsi presso i club FitActive di Sant’Antimo e Napoli Birreria, usufruendo regolarmente di tutti i servizi previsti dalla formula All Inclusive: non verranno persi giorni di abbonamento. FitActive ringrazia tutti gli iscritti per la comprensione e la fiducia e conferma il proprio impegno affinché la piena operatività della sede di Villaricca possa essere ripristinata nel più breve tempo possibile”.

Comunicato stampa