Villaricca, blitz nella palestra durante gli allenamenti: scattano sequestro e sigilli

Controlli della Polizia Locale in una palestra di via Santa Rita, dove gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’area mentre all’interno erano presenti diverse persone impegnate negli allenamenti.

L’operazione è stata condotta dalla Polizia Locale di Villaricca, agli ordini del comandante Luigi Verde, nell’ambito delle attività di controllo sul territorio e di verifica della regolarità delle attività aperte al pubblico.

Secondo le informazioni disponibili, il provvedimento avrebbe interessato la palestra FitActive di via Santa Rita. Nel corso degli accertamenti sarebbero emerse carenze nella documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività, con verifiche riguardanti in particolare l’agibilità dei locali, la documentazione in materia di prevenzione incendi e le autorizzazioni previste per l’utilizzo degli spazi come palestra.

Polizia Locale in azione durante gli allenamenti

Gli agenti sono intervenuti mentre all’interno della struttura si trovavano diversi utenti intenti ad allenarsi. Al termine dei controlli, la Polizia Locale ha proceduto a porre i sigilli all’area interessata e al sequestro, impedendone la prosecuzione dell’utilizzo.

L’intervento rientra nelle attività finalizzate a verificare il rispetto delle norme amministrative e di sicurezza delle strutture frequentate dal pubblico. Saranno gli ulteriori accertamenti e gli eventuali provvedimenti delle autorità competenti a definire nel dettaglio la posizione della struttura e la natura delle irregolarità contestate.