Giugliano, trasporta discarica “ambulante” in centro con un trattore: denunciato 69enne

Trasportava una vera e propria mini-discarica ambulante tra le strade del centro di Giugliano. Tutto materiale ferroso ammassato su un rimorchio trainato da un vecchio trattore. A finire nei guai, questa mattina, un giuglianese di 69 anni. Il suo passaggio non è passato inosservato. Le volanti della Polizia Municipale lo hanno intercettato in via Santa Rita da Cascia, nel pieno del traffico cittadino.

L’uomo è stato fermato e sottoposto a controlli dai caschi bianchi guidati dal comandante Luigi De Simone. Gli agenti della Municipale lo hanno deferito all’autorità giudiziaria per smaltimento illecito di rifiuti e gli hanno ritirato la patente. Il trattore è stato sequestrato. Sequestrati anche i rifiuti trasportati, tra cui grondaie in alluminio e bidoni. Il materiale era probabilmente destinato ad essere scaricato in zona. I vigili sono intervenuti prima che fosse troppo tardi.