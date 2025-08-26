Villaricca, scippa una donna ma resta intrappolato in un condominio: arrestato 34enne di Giugliano

Un tentativo di rapina finito male per Valentino Mascolo, 34 anni, di Giugliano, arrestato dai carabinieri della stazione di Villaricca subito dopo aver scippato una donna.

Villaricca, scippa una donna ma resta intrappolato in un condominio: arrestato 34enne

L’episodio è avvenuto in pieno giorno: il malvivente ha strappato con forza la borsa alla vittima, facendola cadere a terra nonostante il suo tentativo di resistere. Le urla hanno attirato alcuni passanti che hanno inseguito il rapinatore, mentre altri hanno chiamato il 112.

Mascolo, nella fuga, si è rifugiato in un palazzo credendo di sfuggire ai militari. Dopo alcuni minuti trascorsi sul lastrico solare, è uscito dal portone principale convinto di averla fatta franca. Ad attenderlo, però, c’erano già due pattuglie che lo hanno ammanettato.

La vittima ha riportato lievi lesioni con prognosi di tre giorni. La borsa è stata recuperata e restituita. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere: dovrà rispondere di rapina.