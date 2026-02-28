Ha riaperto oggi pomeriggio la pizzeria Giallo Datterino, tra le più note di Villaricca, dopo la sospensione temporanea disposta nella giornata di ieri a seguito di un’ispezione dei Carabinieri del Nas, affiancati dai militari della Stazione locale.

Villaricca, riapre Giallo Datterino dopo la sospensione: pizzeria di nuovo operativa

Il controllo aveva portato allo stop dell’attività per alcune anomalie riscontrate nel corso delle verifiche. Secondo quanto emerso, le irregolarità non sarebbero state di particolare gravità, ma comunque tali da richiedere interventi correttivi per assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti.

I titolari si sono immediatamente attivati per adeguarsi alle prescrizioni indicate dagli organi competenti. Completati gli interventi richiesti, nel pomeriggio di oggi è arrivato il via libera alla riapertura. La pizzeria è dunque tornata regolarmente operativa, pronta ad accogliere nuovamente i clienti.