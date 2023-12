Primo consiglio comunale dell’era Gaudieri bis a Villaricca. Il sindaco dopo aver annunciato la giunta ha esposto le linee programmatiche.

Ma subito il clima si è riscaldato. Proprio il consigliere del Pd Franco Maisto ha chiesto al primo cittadino di pubblicare i casellari giudiziali di tutti gli assessori per evitare ambiguità. A replicare in aula è stato l’esponente di Trasparenza per Villaricca Tobia Tirozzi.

