Ad Aversa il tentativo di rimpasto delle deleghe in giunta si è arenato: gli assessori hanno rifiutato di firmare i decreti di assegnazione firmati dal sindaco Franco Matacena. Dopo la sfiducia all’assessore Olga Diana, Matacena aveva annunciato una riorganizzazione interna senza modificare i nomi degli assessori, ma cambiando gli incarichi.

Aversa, assessori non firmano accettazione delle deleghe. De Michele: “Atto di sfiducia a Matacena”

Il sindaco ha deciso di tenersi personalmente le deleghe all’Ambiente, Sport e Grandi eventi, mentre ha affidato ad Aversa Moderata: Igiene urbana, Parchi e Verde pubblico. La delega all’Asi è stata invece assegnata a Forza Azzurra, che ha aumentato i propri consiglieri da due a quattro, suscitando malumori, soprattutto perché il gruppo puntava a deleghe, come quella allo Sport, e ad alcune nelle mani del vicesindaco Oliva. Salva invece Olga Diana, che manterrebbe le deleghe a Smart City e Viabilità. Con il consiglio comunale sul rendiconto fissato per il 19 giugno, il sindaco ha poco tempo per trovare un’intesa all’interno della maggioranza e superare la crisi politica.

Il consigliere di minoranza Mario De Michele ha commentato: “È l’ennesimo atto di sfiducia verso il sindaco Matacena. Dopo un anno di crisi politica, ieri sera il sindaco ha provato a dare un’apparenza di riorganizzazione, ma gli assessori hanno rifiutato di firmare. È un chiaro segnale di mancanza di leadership e autorità politica, incapace di gestire una maggioranza spaccata fin dal primo giorno”.