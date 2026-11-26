Torna al centro del dibattito politico a Villaricca il caso del concorso comunale, ribattezzato “Parentopoli”.

Nonostante la mozione approvata all’unanimità nel Consiglio comunale dello scorso ottobre, sottoscritta anche da esponenti della maggioranza, la procedura concorsuale per 8 istruttori amministrativi sembrerebbe andare avanti. La mozione impegnava l’amministrazione a valutare il blocco della procedura in autotutela, a verificare eventuali incompatibilità per garantire la massima trasparenza.

Con una comunicazione ufficiale del 4 novembre, il presidente della commissione esaminatrice, ha convocato 31 candidati per domani, venerdì 27 novembre, presso il Palazzo Baronale. Intanto, nella seduta del Consiglio comunale prevista per questo pomeriggio, il consigliere Nicola Campanile presenterà una risoluzione sulla vicenda.

Quale seguito è stato dato alla mozione di ottobre? Quali sono stati gli esiti delle verifiche richieste? Interrogativi ancora aperti, sui quali la minoranza attende chiarimenti dall’amministrazione comunale. La prova di domani coinvolgerà anche gli otto candidati già esaminati lo scorso 29 luglio. Una decisione assunta dalla commissione per garantire uniformità delle condizioni d’esame e omogeneità delle valutazioni.

Intanto, lo scorso 18 novembre, il consigliere comunale Nicola Campanile ha formalizzato una richiesta di sospensione delle prove, indirizzata anche al Prefetto di Napoli e ai Carabinieri di Villaricca. L’attenzione è ora rivolta al Consiglio comunale di oggi, a poche ore dalla prevista prova orale, per capire se la procedura proseguirà o se seguiranno nuovi provvedimenti.