Villaricca, caso parentopoli: due mozioni scuotono la maggioranza

A Villaricca torna in aula il caso “parentopoli”.

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una prima mozione, firmata anche da esponenti di maggioranza, che chiede al Sindaco Gaudieri e alla giunta di far verificare al dirigente e alla segreteria generale i presupposti per revocare o annullare in autotutela il concorso per 8 istruttori amministrativi. La procedura era finita al vaglio del Prefetto per i presunti legami di parentela tra i primi in graduatria ed alcuni esponenti politici.

A maggioranza è stata poi approvata una seconda mozione in cui si chiede di non procedere all’alienazione degli impianti sportivi.

Un consiglio ricco di temi che termina con le dimissioni del consigliere di minoranza Raffaele Portoghese. Al suo posto subentrerà Tommaso Di Nardo, coordinatore cittadino di PER le persone e la comunità.