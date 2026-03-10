La Polizia Provinciale di Caserta, agli ordini del comandante Biagio Chiariello, ha scoperto e sottoposto a sequestro una discarica abusiva di circa 300 metri quadrati in via Rossetti, nella frazione Piedimonte di Casolla, nel territorio del Comune di Caserta. I rifiuti erano accumulati all’interno della cosiddetta “Cava Cocozza”, una cava dismessa di proprietà comunale.

Caserta, sequestrata discarica abusiva presso la Cava Cocozza: intervento della Polizia Provinciale

Gli accertamenti hanno evidenziato che, nei mesi scorsi, ignoti avevano divelto e danneggiato la barriera di recinzione posta a delimitazione dell’area della cava, rendendo così possibile l’accesso al sito e l’abbandono incontrollato di rifiuti. Nel corso dell’intervento sono stati rinvenuti numerosi materiali di diversa natura, tra cui materassi, plastiche, arredi in legno, scarti edili, guaine bituminose, pneumatici e scarti tessili. Il consistente accumulo di rifiuti rappresentava un potenziale rischio per l’ambiente e per la salute pubblica, oltre a costituire una possibile fonte di innesco per incendi dolosi.

Al termine delle operazioni, l’area è stata sottoposta a sequestro penale e affidata in custodia giudiziale al dirigente del Settore Ambiente del Comune di Caserta, mentre sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’individuazione dei responsabili dello sversamento. Il provvedimento di sequestro è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e si inserisce nel più ampio piano di rafforzamento dei controlli sul territorio, volto a contrastare il fenomeno delle discariche abusive e degli illeciti ambientali.