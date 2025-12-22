Nella giunta di Villaricca entra Maria Sarracino, figlia del già candidato sindaco Luigi e consigliere ormai ex di opposizione. Il sindaco Gaudieri evita cosi la sfiducia, sfiorata le scorse settimana per una sola firma davanti al notaio, e ritrova la maggioranza.
Villaricca, la figlia di Luigi Sarracino entra in giunta: salva la maggioranza di Gaudieri
Revocate la deleghe ad Angela Galluccio (esponente di una lista civica di Gaudieri) per fare spazio alla Sarracino che si occuperà di temi come centro storico, agricoltura, attività produttive, commercio, area mercato e piano parcheggio. A questo punto, anche il padre in consiglio passa quindi in maggioranza dopo essere stato eletto come candidato sindaco sconfitto. Il primo cittadino così ritrova dei numeri, seppure risicati, per tenere in piedi l’amministrazione.
La minoranza, dove non era ancora stata chiarita la polemica col Pd per la mancata sfiducia, punta il dito contro Sarracino. Accuse in particolare arrivano dal movimento Napoli nord. “Fino a ieri Sarracino invocava la dimissioni del sindaco – sottolineano – ora sua figlia entra in giunta e cambio prospettive”. Una situazione politica in continuo mutamento quindi a Villaricca col sindaco Guadieri che resta in sella.