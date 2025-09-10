Villaricca, “La comunicazione con il paziente, con la famiglia e nel team di cura”: venerdì l’incontro a “La Lanterna”

Corso residenziale “La comunicazione con il paziente, con la famiglia e nel team di cura”

Un evento formativo dedicato alla comunicazione efficace nell’assistenza all’anziano

Venerdi 12 settembre 2025, presso l’Hotel La Lanterna a Villaricca si terrà il corso residenziale dal titolo “La comunicazione con il paziente, con la famiglia e nel team di cura”, rivolto a un massimo di 80 partecipanti tra professionisti del settore sanitario e sociosanitario.

L’iniziativa, promosso da Amnesia in collaborazione con Fondazione ANASTE Humanitas a Anaste Campania, nasce dall’esigenza di fornire strumenti pratici e teorici per migliorare le competenze comunicative di chi assiste persone anziane, con un approccio che integra aspetti clinici, psicologici e organizzativi. Attraverso sessioni interattive e simulazioni di esperienze reali, i partecipanti avranno l’opportunità di riconoscere fattori facilitatori e barriere nella comunicazione con l’anziano, gestire conversazioni ad alto impatto emotivo per sviluppare una relazione empatica efficace e comprendere le dinamiche del lavoro in team multidisciplinare;

Il corso è aperto a tutte le figure professionali che operano nell’assistenza all’anziano e desiderano approfondire le proprie competenze relazionali per migliorare la qualità della cura e del supporto alle famiglie.

COMUNICATO STAMPA