I Templari nel Terzo Millennio: storia, spiritualità e comunicazione a confronto a Napoli

Si terrà lunedì 4 maggio 2026, alle ore 16.00, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, l’incontro dal titolo “Dalla Povera Milizia di Cristo al Terzo Millennio: i Templari tra eredità storica, cammino spirituale e impegno formativo e comunicativo nella società contemporanea”.

L’evento si propone di offrire una riflessione approfondita sul ruolo e sull’evoluzione dell’esperienza templare, dalla sua origine medievale fino alle sue declinazioni nel mondo contemporaneo, con particolare attenzione agli aspetti storici, spirituali, formativi e comunicativi. Ad aprire il dibattito sarà Riccardo Bonsi, Gran Priore del Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis – V.E.O.S.P.S.S., storico e saggista, che illustrerà il percorso storico dell’Ordine e il significato della sua eredità nel tempo presente.

Seguiranno gli interventi di:

Antonio Awana Gana Costantini Picardi, Segretario Generale,

Avv. Raffaele Micillo, avvocato cassazionista,

Dr. Marzio Villari, Gran Cancelliere e docente di linguaggio della comunicazione.

I relatori affronteranno, da diverse prospettive, il tema dell’attualità dei valori templari, evidenziando il contributo che tali principi possono offrire alla società contemporanea, sia in ambito culturale che nella comunicazione e nella formazione. L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto e approfondimento rivolta a giornalisti, studiosi e cittadini interessati a comprendere il legame tra tradizione storica e nuove sfide del terzo millennio. Ingresso libero fino a esaurimento posti.