È stata costituita ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo. Alla presenza dell’avvocato Francesco Petruzzi e del notaio Roberto Dante Cogliandro, Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, ha sottoscritto l’atto che sancisce la nascita dell’ente.

Napoli, nasce ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo contro la malasanità

La Fondazione nasce con l’obiettivo di monitorare e denunciare eventuali casi di malasanità che coinvolgono minori, in particolare quelli con esiti tragici. Allo stesso tempo, intende offrire supporto concreto, sia sul piano materiale che morale e legale, alle famiglie costrette ad affrontare situazioni dolorose simili a quella vissuta da Patrizia e Antonio. Il loro drammatico percorso, iniziato il 23 dicembre, si è concluso con la scomparsa del piccolo Domenico avvenuta il 21 febbraio all’ospedale Monaldi.