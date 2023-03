Corrente a scrocco per illuminare il noto bar di Villaricca. Il titolare del locale aveva pensato bene di non pagare più la corrente elettrica allacciandosi abusivamente ad una cabina posta all’esterno del locale che permetteva all’attività commerciale il rifornimento di energia elettrica.

Villaricca e Marano furto di acqua e corrente: tre persone denunciate

È quanto scoperto dai finanzieri del Gruppo di Giugliano durante le attività di controllo sul territorio. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato dai militari che stanno indagando per quantificare il danno economico.

Nel corso della stessa attività, le fiamme gialle, insieme ai tecnici delle società di

distribuzione chiamato a supporto degli interventi, hanno verificato la presenza presso un condominio di Marano di Napoli, mediante bypass artigianali realizzati con tubazioni in rame e ferro, di due allacci abusivi diretti alla rete idrica pubblica, che consentivano il prelievo fraudolento e illimitato di acqua potabile senza contabilizzazione dell’apposito misuratore. Anche in questa circostanza, i finanzieri hanno denunciato due persone per furto di aggravato.