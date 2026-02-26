Blitz a San Pietro a Patierno: case occupate, allacci abusivi e 2mila scarpe di alta moda sequestrate

Operazione ad “Alto Impatto” nel quartiere San Pietro a Patierno, dove le forze dell’ordine hanno effettuato un’ampia attività di controllo contro occupazioni abusive di immobili pubblici, abusi edilizi e furti di energia elettrica e acqua. Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per invasione di edifici e occupazione illegittima di alloggi di proprietà pubblica.

L’intervento ha visto impegnati, con un’azione congiunta, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e gli agenti delle unità operative Secondigliano e Tutela Edilizia e Patrimonio della Polizia Locale di Napoli. I controlli sono scattati dopo diversi esposti relativi a presunte occupazioni abusive e irregolarità edilizie nella zona.

Occupazioni abusive e trasformazione di uno scantinato in abitazione

Le due persone denunciate dovranno rispondere non solo del reato di occupazione abusiva di immobili pubblici, ma anche di abusi edilizi. Secondo quanto accertato, avrebbero effettuato interventi per trasformare un locale originariamente destinato a scantinato in un’abitazione. Nel corso delle verifiche sono stati inoltre scoperti quattro allacci abusivi alla rete elettrica e un allaccio abusivo alla rete idrica. Per i responsabili è stato ipotizzato il reato di furto aggravato, in relazione all’utilizzo illecito delle utenze pubbliche.

Veicoli rimossi e furgone rubato con 500 scatoloni di scarpe

L’operazione ha interessato anche le aree comuni e la sede stradale adiacente agli immobili controllati. Le forze dell’ordine hanno disposto la rimozione di 20 motoveicoli e 30 autoveicoli in stato di abbandono, che ostruivano il passaggio pedonale verso lo stabile. L’intervento ha consentito di ripristinare la piena fruibilità dell’androne e delle vie di accesso.

Durante i controlli è stato inoltre rinvenuto un furgone risultato provento di furto, successivamente restituito al legittimo proprietario. All’interno del mezzo sono stati trovati circa 500 scatoloni contenenti calzature di noti marchi di alta moda, anch’esse risultate rubate.

Sequestro di un manufatto abusivo e 2mila paia di scarpe

Ulteriori accertamenti edilizi nella stessa area hanno portato all’individuazione di un manufatto abusivo realizzato su suolo pubblico, immediatamente posto sotto sequestro. All’interno erano custodite circa 2mila paia di calzature, della stessa tipologia di quelle rinvenute nel furgone rubato. L’intera merce è stata sequestrata e affidata a un custode giudiziario. Per questo episodio si procede per il reato di ricettazione.