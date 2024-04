Botta e risposta tra la lista civica Casa della maggioranza villaricchese e la minoranza. I consiglieri di opposizione rispondono a un comunicato della principale civica dell’amministrazione Gaudieri in cui riportavano i primi risultati raggiunti.

Villaricca, scontro tra lista C.AS.A e la minoranza

“Alla luce di quanto affermato dall’associazione C.as.a. in merito all’approvazione del bilancio triennale 2024/2026 vorremmo delucidare giusto qualche punto: – Che da irresponsabili si sono ridotti all’ultimo giorno utile per l’approvazione dello stesso; – scrivono in un comunicato i consiglieri di minoranza -, che solo grazie alla nostra responsabilità verso la comunità di Villaricca, tutta la minoranza ha decelerato sull’argomentazione di punti sostanziali meritevoli di ampia discussione votando all’unanimità di continuare a discutere tutti i punti fino ad orario inoltrato terminando il consiglio comunale e quindi l’approvazione del bilancio di previsione triennale 2024/2026; – Che nessuno della maggioranza si è espresso in consiglio comunale su nessun punto all’ordine del giorno, bilancio compreso; – Che per quanto riguarda il piano di alienazione abbiamo asserito di non essere d’accordo sulla vendita degli immobili ad uso abitativo per non creare speculazione edilizia e sottolineato che l’art. 826 ultimo comma che sancisce che i beni che appartengono alla pubblica amministrazione e utili alla pubblica utilità sono beni indisponibili quindi non soggetti alla vendita (biblioteca, palazzetto dello sport, infrastrutture)”.

E ancora per gli esponenti di opposizione, la maggioranza “in violazione delle normative e delle sentenze recenti, nella stessa giornata si è dimostrata irresponsabile ad approvare contemporaneamente sia il DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PROSSIMO TRIENNIO) che il bilancio di previsione quando in realtà potevano essere tranquillamente discussi e approvati nel consiglio precedente del 10 Aprile 2024 in virtù del fatto che i documenti erano stati consegnati ai consiglieri omettendo la discussione e rimandando il tutto all’ultimo giorno utile – continua la nota -, che entro il 30 Aprile 2024 andrebbe approvato il rendiconto, ma essendo oggi al 23 Aprile 2024 non avendo ricevuto nè la convocazione della capigruppo nè la convocazione del Consiglio Comunale sicuramente andremo per l’ennesima volta in diffida da parte del Prefetto anche sul rendiconto. Inoltre, spiegassero alla nostra comunità la loro insensibilità dinanzi alle malattie oncologiche in virtù dell’adesione alla Feder-bio dopo che l’intera assise vota unanime, tranne il gruppo Fratelli per Villaricca e di una consigliera del gruppo C.as.a. che si astiene al voto mentre il Presidente del Consiglio ha abbandonato l’aula. Noi della Minoranza continueremo a vigilare e controllare come abbiamo fatto sin dal nostro insediamento nel rispetto di tutta la Nostra comunità” conclude la nota.