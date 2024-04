Questo fine settimana, il dibattito politico e sociale si accende a Villaricca con la presentazione del saggio di Alessandro Di Battista, “Scomode Verità“. L’appuntamento è per domenica 28 aprile alle ore 11:00 presso la Tensostruttura “Karol Wojtyla” in via Napoli.

La presentazione del libro di Di Battista a Villaricca

“Scomode Verità” si immerge nelle acque turbolente delle crisi internazionali più pressanti, dalla guerra in Ucraina al massacro a Gaza, esplorando le dinamiche del Medio Oriente e critica il ruolo spesso ambiguo dei governi occidentali e dei mass media.

L’evento è organizzato con il sostegno dei consiglieri comunali Vincenzo Di Rosa e Umberto Di Vivo, in collaborazione con Vincenzo Tortora e l’associazione “Terra Viva“. Il dibattito vedrà la partecipazione di Angelo Zanfardino, che modererà la discussione.

I partecipanti avranno anche l’opportunità di acquistare una copia del libro direttamente sul posto e di ottenere una dedica personalizzata dall’autore, grazie al corner per l’acquisto e firmacopie allestito per l’occasione.

Prenotazione consigliata

Data la capacità limitata della location, è vivamente consigliato prenotare il proprio posto contattando il numero 3518364250 per assicurarsi un’opportunità unica di partecipazione a questo significativo scambio di idee.