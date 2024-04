Scarcerato Luigi Ciccarelli. Il giovane, classe ’95, era finito in manette il mese scorso con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, il Tribunale del riesame di Napoli (dodicesima sezione Presidente Russo) ha revocato la custodia cautelare in carcere, concedendo gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Villaricca, Racket per i Ferrara-Cacciapuoti, scarcerato rampollo del clan

Una decisione inaspettata da parte dei giudici del Riesame. Ciccarelli finì in galera insieme ad Antonio Mallardo e Antonio Maglione perché, secondo la Procura, avrebbe chiesto tre rate da duemila euro al titolare di un hotel di Villaricca di via Campana per conto “delle famiglie dei carcerati”.

Dopo la denuncia e le indagini dei carabinieri della Compagnia di Giugliano, però, per gli estorsori scattarono le manette. Il Riesame ribalta parzialmente la decisione del gip e concede i domiciliari a uno dei tre presunti affiliati al clan Ferrara-Cacciapuoti.