Bilancio approvato a Villaricca, C.AS.A: “Noi spingiamo verso cambiamento: 200 famiglie avranno pacco alimentare”

“Il sindacoha evidenziato gli innumerevoli sacrifici ed il lavoro profuso dagli assessori ed in particolare quelli del gruppo C. As.Aquest’ultimo capace di intercettare finanziamenti utilizzabili per i bisogni dei cittadini più deboli e mai intercettati dalla gestione commissariale”, si legge in una nota di Casa-Movimento politico di Villaricca, commentando l’approvazione del bilancio di previsione e parlando del “tentativo di ostruzionismo da parte della minoranza”

“Si pensi, ad esempio, al progetto banco alimentare, con il quale n. 200 famiglie avranno un contributo mensile (Pacco alimentare) e si sta lavorando per il recupero del fondo di solidarietà alimentare, che prevede l’erogazione di buoni spesa, nonché per il recupero del finanziamento di €. 208.000,00 finalizzato allo scorrimento della graduatoria dei beneficiari dei fitti. (REGIONE CAMPANIA) Noi del gruppo C.As.A – proseguono – avvertiamo forte il senso di responsabilità nei confronti della comunità di Villaricca, che ci spinge a dare un segnale di cambiamento per una nuova Villaricca con la valorizzazione dei servizi ai cittadini. Sono ancora tanti gli interventi programmati e Vi assicuriamo che faremo il possibile per raggiungere il massimo risultato nel più breve tempo”.