VILLARICCA. C’è un candidato sindaco ufficiale alla vigilia della presentazione delle liste a Villaricca dove, stando alle ultime indiscrezioni, si va verso una sfida tra due ex sindaci, Nicola Campanile e Francesco Gaudieri.

Il Movimento 5 stelle sui social ha annunciato il suo appoggio alla corsa dell’ex primo cittadino. “Nicola Campanile rappresenta la scelta migliore per una città che negli ultimi anni ha subito un dissesto finanziario ed uno scioglimento per camorra – hanno scritto sui social -. La sua presenza in campo non dovrebbe lasciare alcun dubbio in chi ha a cuore il bene di Villaricca e dei suoi cittadini. Auspichiamo un riscontro positivo anche da altre forze e personalità politiche”.

La lista Per le persone e le comunità di cui Campanile è presidente ha fatto appello “ad altre forze e personalità politiche e civiche che possano riconoscere in Nicola la persona più adatta a guidare la città in questo momento così complesso”. L’appello sarebbe, tra gli altri, anche a Mario Molino che può contare su un gruppo di sostenitori, tra cui il consigliere regionale Giovanni Porcelli. Molino, ex consigliere, sta valutando in queste ore la strategia da adottare tra la sua discesa in campo o il sostegno a Campanile.

Lo sfidante, che non ha ancora ufficializzato, potrebbe essere Francesco Gaudieri che dovrebbe avere una coalizione di civiche. Il suo nome sarebbe sponsorizzato anche dall’ex deputato Pd Lello Topo. Ma non è certo che dietro la sua candidatura ci sia il simbolo dem.

Incognita invece nel centrodestra dove non ci sarebbe ad oggi un nome su cui puntare. Tra gli esponenti politici più attivi degli ultimi anni nell’orbita di centrodestra ci sono Tobia Tirozzi e Luigi Sarracino.