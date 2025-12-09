Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee e concretezza”

Villaricca – Il Villaggio di Babbo Natale, evento patrocinato dal Comune di Villaricca, si è chiuso con un trionfo che ha superato ogni aspettativa.

Per due giorni la tensostruttura comunale è diventata il cuore pulsante della città: un luogo dove la magia ha preso forma concreta, dove i sorrisi dei bambini hanno illuminato ogni angolo e dove il calore umano ha avvolto famiglie, volontari e visitatori in un unico, grande abbraccio collettivo.

Un fiume ininterrotto di cittadini – dai più piccoli agli anziani, dalle famiglie ai giovani – ha attraversato la struttura senza sosta, trasformandola in un simbolo vivente della forza di Villaricca: una comunità che risponde, partecipa e crede profondamente nel valore delle iniziative che parlano di futuro, di infanzia, di solidarietà.

Un evento che ha superato il concetto stesso di festa. L’inaugurazione, aperta dal corteo guidato dal presidente dell’Associazione Idee e Concretezza, Salvatore Mautone, e da Don Giuseppe Tufo, ha dato avvio a un percorso immersivo capace di emozionare e stupire.

I bambini, protagonisti assoluti, hanno vissuto momenti indimenticabili grazie a: laboratori creativi pieni di fantasia, uno spettacolo di bolle giganti che li ha lasciati senza fiato, musiche e atmosfere che profumavano di Natale autentico, una postazione fotografica professionale per immortalare gioia e stupore, la consegna delle letterine scritte con il cuore, l’incontro con Babbo Natale e il suo Folletto, occhi negli occhi, emozione nell’anima, omaggi finali per ogni bambino, come un dono che prolunga la magia.

Un progetto costruito con amore e competenza, capace di intrecciare divertimento, educazione, inclusione e solidarietà. Un modello concreto di come un territorio può trasformarsi quando ognuno decide di fare la sua parte. La forza di una rete: il motore silenzioso di un successo straordinario Il Villaggio di Babbo Natale non è stato solo un evento: è stato il risultato di una rete che ha unito cuore, energie e professionalità.

Sponsor Ufficiale: Conad Mola di Umberto Mola. Partner, attività e realtà del territorio: Auto F.lli Pennacchio – O’ Panificio Re’ Sfizi – Medellin Cafè – Il Girasole di G. Tambaro – Crazy Ball – Pasticceria Galdiero – Pasticceria Esposito – Graffetta Villaricca – ZainetStore – Bar Marconi – Bar Napoli – CL Gas Auto – Studio di Fisioterapia Giuseppe Papale – Boemio Bike Planet – L’Arte che Cura – Cartolibreria Marco

Un grazie speciale alla Comunità Amalia Fusco, che con impegno e dedizione ha trasformato la tensostruttura in un ambiente scenografico e accogliente, capace di far brillare gli occhi di grandi e piccoli. Grazie a Diego Morelli, Wedding Planner, per il supporto tecnico e organizzativo, e a L’Arte che Cura per l’impianto audio che ha donato un’anima ancora più intensa all’intera esperienza. Determinante e preziosa la presenza di Don Giuseppe Tufo, che con la sua disponibilità ha reso possibile l’utilizzo della tensostruttura e ha confermato quanto sia importante – oggi più che mai – il legame tra associazioni, realtà sociali e comunità religiosa.

Ringraziamenti: Dietro ogni grande evento ci sono gesti che non fanno rumore, ma che fanno la differenza. Miseria e Nobiltà, per aver offerto ristoro e sostegno ai ragazzi dell’organizzazione, accompagnandoli con generosità nei momenti di pausa. Gli Angeli del Soccorso – Ambulanza, per la presenza vigile, professionale e rassicurante. La Polizia Municipale di Villaricca, per aver garantito ordine, sicurezza e un flusso impeccabile, dimostrando un’attenzione profonda verso la cittadinanza.

Un messaggio alla città: Villaricca vuole crescere. Insieme. Il Villaggio di Babbo Natale è stato molto più di un evento. È stato un segnale, una dichiarazione, un’emozione collettiva che ha parlato chiaro: Villaricca è una comunità che sa unirsi, che sa costruire, che sceglie di esserci. Due giorni che hanno lasciato un segno indelebile. Due giorni che hanno acceso il Natale come mai prima d’ora. Due giorni che raccontano il futuro che questa città vuole: un futuro fatto di condivisione, di partecipazione, di cuore.

Un futuro fatto insieme.

Un gesto che vale più di mille parole. La magia del Villaggio non si è fermata alla tensostruttura: i Babbo Natale hanno raggiunto anche le case famiglia di Villaricca, portando doni, sorrisi e un momento di calore autentico a bambini e ragazzi che meritano tutto l’affetto del mondo. Un gesto semplice, ma dal valore immenso, che incarna lo spirito più vero del Natale: condividere, donare, essere comunità.

