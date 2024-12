I Carabinieri della stazione di Villaricca, guidati dal comandante Pietro Amati, hanno tratto in arresto un uomo di 35 anni, titolare di un centro scommesse situato in via Campana, con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

Villaricca, furto di energia elettrica in un centro scommesse: arrestato il titolare

Nel corso di un controllo, i militari hanno accertato che l’uomo aveva manomesso il contatore elettrico, riuscendo così a sottrarre circa 5.000 euro di energia in maniera illecita. L’intervento è stato effettuato con il supporto di tecnici specializzati dell’azienda fornitrice di energia, che hanno confermato l’effettiva alterazione del dispositivo.

Il 35enne è stato arrestato e condotto in caserma per gli accertamenti di rito. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è in attesa del processo per direttissima.