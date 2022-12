È allarme sicurezza a Villaricca e nei comuni limitrofi. Nella giornata di ieri, sabato 10 dicembre, ignoti avrebbero tentato di rubare un’auto parcheggiata nei pressi Liceo Scientifico “De Carlo”, Via Marchesella, tra Giugliano e Villaricca. A denunciarlo è un utente sui social.

Villaricca, in perlustrazione di notte: probabile banda di ladri ripresa da telecamere

La stessa persona ha poi inviato un video, pubblicato poi sui social dal consigliere Francesco Emilio Borrelli, dove si nota un uomo che, alle 5 del mattino, con zaino e cappellino scuro che gli copre il volto, perlustrare la zona in atteggiamenti equivoci. Nei filmati si nota l’uomo guardare attraverso i cancelli delle villette alla ricerca di qualcosa.

“Consigliere, alle 5 di notte avventurieri perlustravano la zona in quanto dove abito è un viale di sole villette”, ha scritto l’uomo, mettendo in guardia, allo stesso tempo, anche i residenti che vivono in quella zona.

