Si chiama Elisa Maisto, ha 11 anni, frequenta la prima media presso la scuola media statale “Ada Negri” di Villaricca ed è una delle giovani promesse della scherma italiana.

Villaricca, Elisa Maisto giovane talento della scherma: a 11 anni già protagonista a livello nazionale

Nonostante la giovanissima età, Elisa pratica questo sport da cinque anni, distinguendosi per impegno, passione e risultati di assoluto rilievo.

Lo scorso anno ha conquistato il primo posto al GPG Interregionale, un traguardo importante che l’ha consacrata tra le migliori atlete della sua categoria. Anche nel 2025 Elisa ha confermato il suo valore, salendo nuovamente sul podio con un prestigioso terzo posto, ottenuto proprio nella competizione disputata in questi giorni.

Tesserata per il Club Partenopeo di Napoli, Elisa si allena presso la Polisportiva Fratelli Maristi a Giugliano, seguita dal maestro Giovanni Gargiulo, figura centrale nel suo percorso sportivo e umano, con cui ha instaurato un rapporto di grande fiducia e stima.

Nel suo percorso figurano anche numerose convocazioni nazionali, alle quali ha sempre risposto con piazzamenti di vertice, dimostrando continuità e maturità agonistica.

Fondamentale anche il supporto della mamma, Ilaria D’Alterio, che la accompagna e la sostiene con passione e professionalità, contribuendo in modo decisivo alla sua crescita sportiva e personale.