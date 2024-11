Villaricca, domenica primo dicembre degustazione di panettoni al “Gran Caffè Élite”

Villaricca. Tutto pronto al “Gran Caffè Élite”di Villaricca per le festività natalizie. Il locale, luogo di ritrovo della circumvallazione Esterna e rinomata pasticceria sul territorio dell’area nord di Napoli, si prepara ad offrire al pubblico una vasta gamma di prelibatezze, tra dolci della tradizione e panettoni artigianali.

A tal proposito, titolari e direzione hanno deciso di organizzare nella mattinata di domenica primo dicembre un evento per illustrare e far degustare i panettoni di lavorazione artigianale firmati “Gran Caffè Élite”, chi si fermerà per un aperitivo riceverà un gadget in omaggio. In quell’occasione sarà presentato il nuovo pasticciere, Vincenzo Postiglione, noto per la grande esperienza nel settore e nativo di Villaricca.

COMUNICATO STAMPA